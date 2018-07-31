С 30 июля заповедник "Столбы" открыт для свободного посещения посетителей, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Вход на заповедную территорию был закрыт в целях обеспечения безопасности посетителей с 12 июля в связи с участившимися случаями выхода медведей в туристско-экскурсионном районе ООПТ.

В течение этого периода сотрудники научного отдела и государственные инспекторы отдела охраны проводили усиленное патрулирование территории. За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено.

"Напоминаем посетителям заповедника о мерах безопасности: следует воздержаться от одиночных прогулок, в случае визуальной встречи с хищником не подходить к нему близко, не пытаться фотографировать или подкармливать", — говорится в сообщении.