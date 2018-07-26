Медвежата Матрены начали самостоятельную жизнь на Камчатке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многодетной медведице Матрене Южно-Камчатского заказника удалось вырастить и сохранить до третьего года жизни четверых медвежат. Сейчас за ними наблюдают сотрудники службы охраны заповедных территорий Курильского озера и ученые, сообщили в Кроноцком заповеднике, под управлением которого находится заказник.

Ранее медведице из Южно-Камчатского заказника специалисты присвоили неофициальный статус матери-героини. За двадцать лет наблюдений на особо охраняемой природной территории такой случай зарегистрирован всего лишь в третий раз.

"Отгонять от себя подросшее потомство Матрена начала еще в конце июня. Рычала на медвежат, увидев половозрелого самца. После этого я еще несколько раз видел ее с выводком на одной поляне с брачной парой медведей, а потом она покинула своих медвежат и больше не появлялась", — рассказал Сергей Травин, сотрудник КамчатНИРО.

Молодые звери вышли из-под материнской опеки и уже стали полноправными членами медвежьего сообщества, а их мама, которая выполнила свой долг перед медвежатами и научила жить среди сородичей, вступила в новые семейные отношения. Если ее брачный период прошел успешно, летом 2019 года Матрена, получившая неофициальный статус матери-героини, приведет на Курильское озеро новых малышей.

Окончательное расставание подросших медвежат с матерью — очень интимный момент в жизни медведей. Увидеть его людям звери позволяют крайне редко. Такие случаи можно пересчитать по пальцам.

"Однажды распад семьи лесники наблюдали весной. Самка агрессивно отогнала третьяка, надавав ему затрещин. Другой раз свидетелем распада стал я. Дело было осенью. Самка просто-напросто убегала от третьяка. Третий случай я наблюдал в конце июля, в сроки довольно-таки поздние для гона. Появившийся самец агрессивно отогнал третьяка и потом сблизился с самкой", — пояснил Александр Никаноров, консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Сейчас сотрудники Кроноцкого заповедника, базирующиеся на кордонах Курильского озера, наблюдают за Матрениными медвежатами — тремя молодыми самцами и одной самочкой. Сначала звери держались вчетвером, потом разделились на группы. Их можно увидеть бродящими по трое, по двое и поодиночке. Звери рыбачат и осваивают территорию.

"Медвежата полностью подготовлены к самостоятельной жизни и следят за своей безопасностью. Если кто-то из них видит приближение крупных самцов, то предупреждает об этом своих собратьев, громко фырча. Молодые звери предпочитают уходить от источника опасности. Я думаю, что мать обучила их всему необходимому и с ними все будет в порядке", — сообщила Лиана Варавская, сотрудник службы охраны ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".