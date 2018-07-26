Заповедные земли России
Медвежата Матрены начали самостоятельную жизнь на Камчатке
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Медвежата Матрены начали самостоятельную жизнь на Камчатке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многодетной медведице Матрене Южно-Камчатского заказника удалось вырастить и сохранить до третьего года жизни четверых медвежат. Сейчас за ними наблюдают сотрудники службы охраны заповедных территорий Курильского озера и ученые, сообщили в Кроноцком заповеднике, под управлением которого находится заказник.

Ранее медведице из Южно-Камчатского заказника специалисты присвоили неофициальный статус матери-героини. За двадцать лет наблюдений на особо охраняемой природной территории такой случай зарегистрирован всего лишь в третий раз.

"Отгонять от себя подросшее потомство Матрена начала еще в конце июня. Рычала на медвежат, увидев половозрелого самца. После этого я еще несколько раз видел ее с выводком на одной поляне с брачной парой медведей, а потом она покинула своих медвежат и больше не появлялась", — рассказал Сергей Травин, сотрудник КамчатНИРО.

Молодые звери вышли из-под материнской опеки и уже стали полноправными членами медвежьего сообщества, а их мама, которая выполнила свой долг перед медвежатами и научила жить среди сородичей, вступила в новые семейные отношения. Если ее брачный период прошел успешно, летом 2019 года Матрена, получившая неофициальный статус матери-героини, приведет на Курильское озеро новых малышей.

Окончательное расставание подросших медвежат с матерью — очень интимный момент в жизни медведей. Увидеть его людям звери позволяют крайне редко. Такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Бурый медведь. Архивное фото
CC0 / strichpunkt /
На Камчатке медведице присвоили неофициальный статус матери-героини
"Однажды распад семьи лесники наблюдали весной. Самка агрессивно отогнала третьяка, надавав ему затрещин. Другой раз свидетелем распада стал я. Дело было осенью. Самка просто-напросто убегала от третьяка. Третий случай я наблюдал в конце июля, в сроки довольно-таки поздние для гона. Появившийся самец агрессивно отогнал третьяка и потом сблизился с самкой", — пояснил Александр Никаноров, консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Сейчас сотрудники Кроноцкого заповедника, базирующиеся на кордонах Курильского озера, наблюдают за Матрениными медвежатами — тремя молодыми самцами и одной самочкой. Сначала звери держались вчетвером, потом разделились на группы. Их можно увидеть бродящими по трое, по двое и поодиночке. Звери рыбачат и осваивают территорию.

"Медвежата полностью подготовлены к самостоятельной жизни и следят за своей безопасностью. Если кто-то из них видит приближение крупных самцов, то предупреждает об этом своих собратьев, громко фырча. Молодые звери предпочитают уходить от источника опасности. Я думаю, что мать обучила их всему необходимому и с ними все будет в порядке", — сообщила Лиана Варавская, сотрудник службы охраны ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

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