Вторая смена "Экодемии" завершилась в заповеднике "Столбы"

Во второй смене волонтерского лагеря "Экодемия" в заповеднике "Столбы" приняли участие 27 добровольцев из Нижнего Новгорода и городов Красноярского края, сообщает пресс-служба ООПТ.

За пять дней добровольцы благоустроили туристический район заповедника: покрасили около 2 километров отбойников вдоль Лалетинской дороги, продолжили чистку ливневой канавы, собрали мусор в Центральном и Такмаковском районах. Помимо этого на восточном входе было прочищено русло ручья Моховой, собраны остатки металлолома, а на "Тропе спортсмена" для удобства и безопасности посетителей оборудованы деревянные настилы.

Со стороны фанпарка "Бобровый лог" волонтеры отремонтировали лестницы смотровой площадки, покрасили перила; в научно-познавательном комплексе "Нарым" покрасили экскурсионный павильон, огородили муравейники и сложили в специально отведенные места дрова для предстоящего отопительного сезона.

Для добровольцев также была предусмотрена насыщенная просветительская и культурная программа, в которую вошли презентации о работе отделов заповедника, практические занятия с сотрудниками МЧС по оказанию первой медицинской помощи и занимательные экологические игры.

"За время работы в лагере, надеюсь, нам удалось внести посильный вклад в развитие и улучшение такого удивительного места, как заповедник "Столбы". Особенно понравился творческий вечер, искренне делились своими впечатлениями. Еще в памяти останутся посиделки у костра с песнями под гитару. Для меня "Экодемия" внесла и оставила в душе дольку теплоты и приятных впечатлений", — поделился участник смены Михаил Ярцев.