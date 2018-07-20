Площадь заказника в Павловском Посаде увеличат в три раза

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в результате реорганизации площадь заказника увеличится почти в три раза — до 2019 гектаров.
Отмечены также представители флоры, занесенные в Красную книгу: гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная и редкий гриб — ежовик коралловидный.
Режим особой охраны допускает пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся пешеходным тропам и дорогам, сбор грибов, ягод и орехов для личных нужд, а также обустройство экологических троп.
В границах ООПТ запрещено строительство и любые виды хозяйственной деятельности, которые могут навредить ценным экосистемам.