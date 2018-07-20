Площадь заказника в Павловском Посаде увеличат в три раза

В ближайшее время в городском округе Павловский Посад пройдут общественные обсуждения о реорганизации заказника областного значения "Сосняки Электрогорского лесничества". Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в результате реорганизации площадь заказника увеличится почти в три раза — до 2019 гектаров.

На его территории обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе восемь видов рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 44 вида птиц и 16 видов млекопитающих. В их числе — внесенные в Красную книгу Московской области прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, осоед.

Отмечены также представители флоры, занесенные в Красную книгу: гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная и редкий гриб — ежовик коралловидный.

Режим особой охраны допускает пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся пешеходным тропам и дорогам, сбор грибов, ягод и орехов для личных нужд, а также обустройство экологических троп.

В границах ООПТ запрещено строительство и любые виды хозяйственной деятельности, которые могут навредить ценным экосистемам.