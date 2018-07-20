Вторая смена "Экодемии" стартовала в Кавказском заповеднике

25 волонтеров из 10 регионов России встретились на кордоне Гузерипль (Республика Адыгея), чтобы обустроить новый эколого-просветительский маршрут "Тропа леопарда". Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В первый рабочий день участники провели разметку будущей тропы, расчистку от валежника и завалов. Впереди ‒ укладка отбоин (ограничители тропы от сползания грунта), оборудование ступеней и инфраструктурные работы.

Обязательным блоком для волонтеров запланирована просветительская и культурная программа: презентации о работе отделов заповедника ‒ охраны, науки, туризма, экологического просвещения, а также веревочный курс и трехдневный поход на приют Фишт с радиальными выходами на Фишт-Оштеновский массив.

После закрытия лагеря состоится пресс-конференция, в рамках которой организаторы подведут результаты итоги работы, а также пройдет официальное открытие первого этапа вновь созданного маршрута.

По проекту в Кавказском заповеднике планируется создать эколого-просветительскую тропу, посвященную переднеазиатскому леопарду: на ней будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы и другие элементы, показывающие жизнь леопарда в природе.