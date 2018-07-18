Три птицы поступили в центр реабилитации в "Кузнецком Алатау"

В центр реабилитации диких птиц "Крылья", расположенный на территории экологического центра заповедника "Кузнецкий Алатау", привезли двух коршунов и пустельгу обыкновенную, сообщает пресс-служба заповедника.

У одного из коршунов, которого доставили из Новокузнецка, была открытая кровоточащая рана крыла. Специалисты заповедника обработали повреждение, и теперь есть надежда, что птица пойдет на поправку.

Второй коршун, доставленный из Междуреченска, получил сильное сотрясение мозга при ударе.

"Сейчас оба коршуна чувствуют себя лучше, и если все пойдет хорошо, то их выпуск в природу не заставит себя ждать", ‒ сообщает пресс-служба заповедника.

В офис заповедника в Междуреченске жители города Мыски привезли подросшего птенца пустельги обыкновенной. В пресс-службе отмечают, что птенец уже вполне самостоятельный и шансы, что он вскоре вернется в природу, высоки.

Центр реабилитации "Крылья" действует с 2015 года и был построен благодаря содействию благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире". За время работы центра были спасены десятки различных птиц.