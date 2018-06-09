Три ООПТ отметят день рождения 11 июня

Сразу три особо охраняемые природные территории, созданные в разные годы, отметят день рождения 11 июня. Речь идет о заповедниках "Кивач" (Республика Карелия), "Нижне-Свирский" и "Черные земли" (Республика Калмыкия), сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Кивач" — один из старейших заповедников на территории России. Он был создан для охраны одноименного водопада и защиты от вырубки трех сосновых боров. В одном из них, Сопохском бору, возраст сосен составляет 150-200 лет.

Заповедник "Нижне-Свирский" создан с целью сохранения уникальной экологической системы природных комплексов южного Приладожья. Это акватория мелководий Свирской губы, места массовых стоянок на пути пролета птиц, нерестилищ и путей перехода на нерест рыб. Часть территории "Нижне-Свирского" отнесена к водно-болотному угодью международного значения как место массовой концентрации водоплавающих птиц.

Заповедник "Черные земли" образован для сохранения и изучения природных степных и полупустынных комплексов северо-западной части Прикаспийской низменности и Кумо-Манычской впадины. Здесь обитает до 36% мировой популяции краснозобой казарки и находятся одни из самых крупных в Европе озерные колонии розового и кудрявого пеликанов и колпицы — видов, находящихся под угрозой исчезновения. Помимо этого "Черные земли" — одно из немногих мест обитания сайгака в Европе. Заповедник входит в систему Биосферных резерватов ЮНЕСКО.