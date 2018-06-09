Сотрудники российских ООПТ прошли стажировку в Кенозерском нацпарке

С 1 по 5 июня в Кенозерском национальном парке проходил семинар-практикум "Развитие устойчивого туризма: спасти, сохранить, показать, передать, вовлечь", участниками которого стали сотрудники администраций особо охраняемых природных территорий из разных регионов страны, эксперты из организаций, работающих в заповедной сфере, а также их коллеги из Финляндии.

Открыла мероприятие директор нацпарка Елена Шатковская. Она подробно рассказала гостям об истории заповедной территории, основных аспектах работы сотрудников, целях и задачах парка по развитию туризма.

На секции "Развитие волонтерского движения на ООПТ" руководитель проекта "ЭКОдемия" Елизавета Варганова презентовала участникам семинара уникальный летний лагерь для экологческих добровольцев, который будет проводиться в 12 ООПТ России. Кроме того, свои волонтерские проекты представили национальные парки "Таганай" и "Кенозерский", заповедники "Столбы" и "Алтайский".

Участники семинара-практикума также получили возможность познакомиться с природным и культурным наследием Кенозерья. Сотрудники нацпарка "Кенозерский" показали им старинные деревни Зехново, Тырышкино, Поча, провели их маршрутами туристических экскурсий, устроили путешествие на весельных лодках.

Гости также подробно ознакомились с музейно-выставочной деятельностью парка, оценили работу школы юного экскурсовода и прошли по экологической тропе "Путь муравья".