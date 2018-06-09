Сотрудники российских ООПТ прошли стажировку в Кенозерском нацпарке
С 1 по 5 июня в Кенозерском национальном парке проходил семинар-практикум "Развитие устойчивого туризма: спасти, сохранить, показать, передать, вовлечь", участниками которого стали сотрудники администраций особо охраняемых природных территорий из разных регионов страны, эксперты из организаций, работающих в заповедной сфере, а также их коллеги из Финляндии.
Открыла мероприятие директор нацпарка Елена Шатковская. Она подробно рассказала гостям об истории заповедной территории, основных аспектах работы сотрудников, целях и задачах парка по развитию туризма.
На секции "Развитие волонтерского движения на ООПТ" руководитель проекта "ЭКОдемия" Елизавета Варганова презентовала участникам семинара уникальный летний лагерь для экологческих добровольцев, который будет проводиться в 12 ООПТ России. Кроме того, свои волонтерские проекты представили национальные парки "Таганай" и "Кенозерский", заповедники "Столбы" и "Алтайский".
Участники семинара-практикума также получили возможность познакомиться с природным и культурным наследием Кенозерья. Сотрудники нацпарка "Кенозерский" показали им старинные деревни Зехново, Тырышкино, Поча, провели их маршрутами туристических экскурсий, устроили путешествие на весельных лодках.
Гости также подробно ознакомились с музейно-выставочной деятельностью парка, оценили работу школы юного экскурсовода и прошли по экологической тропе "Путь муравья".
Национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов
На западе парк граничит с Республикой Карелия
Животный мир парка является составной частью его природной среды и выступает как важное звено в цепи экологических систем
В отличие от многих других мест Кенозерье еще до организации национального парка сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия
Животный мир на территории издавна имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, лекарственного сырья и других материальных ценностей
В народной культуре Кенозерья, как и всего Русского Севера, присутствует сложное смешение христианских традиций с древними языческими угро-финскими представлениями
Кенозерский национальный парк — пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы
Самые древние объекты на территории парка насчитывают восьмивековую историю
С тех времен до наших дней за восемь столетий в Кенозерье сохранились шатровые храмы, крестьянские избы с деревянной утварью.
Кенозерский парк — кладезь фольклора и эпоса
в Кенозерском парке расположена живописная система озер
Центральным из озер является крупное, замысловатой формы Кенозеро
Природа парка не имеет аналогов, поэтому сотрудники Кинозерья делают все необходимое, чтобы ее сохранить
Пейзаж вокруг озера и послужил причиной для другого названия этого места — каргопольская Швейцария
Здесь русскими и советскими учеными-фольклористами, этнографами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчества
В парке просматриваются черты русского мироустройства XVII-XIX вв
Берега Кенозера, заселенные в глубокой древности, насыщены памятниками материальной и духовной культуры
Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания
Культурное и природное наследие Кенозерья, пройдя многовековые исторические этапы развития, избежало периодов глобального разрушения
Территория парка успешно сохранила историческую основу, цельность и самобытность
Аналогов парку нет на территории России и других стран мира