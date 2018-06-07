В нацпарке "Мещера" к 2020 году создадут интерактивный музей и экотропу

На территории национального парка «Мещера» к 2020 году создадут интерактивный музей и экотропу «По следам древнего человека». В музее будут представлены экспонаты, найденные во время раскопок на территории национального парка.

Работы по созданию музея и экотропы проводятся сотрудниками отдела науки и экологического просвещения нацпарка "Мещера" при активном участии волонтеров.

Каждое лето сотрудники отдела науки и экологического просвещения нацпарка "Мещера" организуют для школ Гусь-Хрустального района эколого-краеведческие экспедиции, в рамках которых проводятся экскурсии, лекции под открытым небом, походы-сплавы, посещения музеев и экологических троп. Отбор участников проводится на конкурсной основе: в первую очередь "путевку" в экспедицию получают те, кто в течение года активно участвовал в экологических и природоохранных акциях, занимался научно-исследовательской работой.

Также участникам и гостям автопробега был представлен сборник "Письма животным", в котором опубликованы работы, ставшие победителями и призерами детского эколого-просветительского проекта. Всего на конкурс было направлено 311 писем из 39 организаций Владимирской и Рязанской областей.

Дети писали животным, которые обитают в центральной полосе России, — европейскому зубру, бурому медведю, русской выхухоли, обыкновенной белке, обыкновенному ежу, утке крякве, коростелю, большому пестрому дятлу, обыкновенной сойке, обыкновенному филину.

Участники автопробега "Заповедное кольцо" подарили детям книги о природе, выпущенные в рамках проекта "Письма животным".