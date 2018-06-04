Перевод особо охраняемых территорий РФ в лесной фонд могут запретить

В Госдуме готовят поправки к закону "Об особо охраняемых природных территориях".

Комитет по экологии и охране окружающей среды предлагает запретить переводить особо охраняемые территории в лесной фонд, а также ввести патрулирование ООПТ инспекторами с использованием оружия и разрешить традиционный промысел для малочисленных коренных народов, рассказал РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.

Законопроект был разработан еще три года назад, но он "завис" из-за отсутствия поправок от правительства. Теперь парламентарии готовят поправки, ужесточающие целый ряд норм, ко второму чтению законопроекта.

"В частности, будет невозможно манипулировать землями таких территорий. Сейчас их переводят из особо охраняемых в земли лесного фонда, потом на них строительство начинается и так далее. Будет запрещено строить, возводить спортивные сооружения на таких землях", — сказал Бурматов.

Также вводятся дополнительные полномочия для инспекторов, в том числе применение оружия при патрулировании этих земель.