Сотрудники МИА "Россия сегодня" подкормили пятнистых оленей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в подкормке пятнистых оленей, косуль и кабанов. Акция состоялась в национальном парке "Земля леопарда" в рамках семинара, посвященного работе пресс-служб особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Акция во многом символичная, но тем не менее она направлена на рост популяции дальневосточных леопардов. Подкормка солью проживающих на территории нацпарка копытных позволяет сконцентрировать и увеличить их плотность в местах обитания редких кошек", — рассказала начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Мария Окулова.

Семинар "Организация работы пресс-службы ООПТ" проходил с 21 по 25 мая на базе национального парка "Земля леопарда". Участие в мероприятии приняли специалисты из 15 особо охраняемых природных территорий от Калининградской области до Камчатки. В рамках семинара выступили сотрудники Минприроды России и МИА "Россия сегодня", рассказавшие о специфике социальных сетей.