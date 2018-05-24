Заповедные земли России
Сохранить природу и историю: поисковики смогут работать на ООПТ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
13:0024.05.2018
(обновлено: 13:21 24.05.2018)
0210

Сохранить природу и историю: поисковики смогут работать на ООПТ

4 мая Министерство природы РФ и "Поисковое движение России" подписали соглашение о сохранении исторического наследия на территориях заповедников и национальных парков. Документ позволит поисковикам работать на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В интервью РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала об общих целях, специфике работы в заповедниках и будущих планах.

Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях
Ведомство и поисковики договорились о сотрудничестве по сохранению, использованию и популяризации природного, географического, культурного и исторического наследия России.

"Любой документ появляется тогда, когда он становится необходим, — говорит Елена Цунаева. — Мне стали поступать обращения от поисковиков, которые находили архивные данные, которые указывали на то, что место поиска — территория заповедника. Мы начинали процесс согласования с самими заповедниками, но это было не так быстро, и иногда руководители опасались непоправимого ущерба, были отказы".

После подписания соглашения с министерством поисковики могут общаться с заповедниками, имея документ, в котором помимо самих поисковых работ оговаривается совместная деятельность в плане экологии и просветительской работы.

"Этот договор — наши общие действия по сохранению памяти и природы, просветительской деятельности", — отмечает Елена Цунаева.

До заключения договора поиски на ООПТ проводились, если руководство заповедника или парка давало такое разрешение. Его же сотрудники и занимались контролем.

"Все было напрямую с заповедниками, и это не массовая история, как широкомасштабные экспедиции в боевых регионах. Это случаи, когда у нас имелись полные подтверждения, что нужно обследовать конкретную территорию, потому что сама специфика работы на территории заповедника заключается в том, что широкомасштабных поисковых работ там проводить, конечно, нельзя", — рассказывает Елена Цунаева.

Поисковые работы в заповедниках должны проходить только после максимально точной подготовки, проработки вопроса, чтобы не нанести ущерба территории, считает ответственный секретарь "Поискового движения России".

"Каждый конкретный случай нужно рассматривать: нужно понимать, ищем мы самолет или поднимаем бойцов. Везде разный вид работ, все рассматривается, прорабатывается, и можно найти компромиссный вариант, который устроил бы и поисковиков, и заповедник. Это проработка вопроса при максимальном доверии друг другу", — говорит Елена Цунаева.

По ее словам, вместе с запросом на проведение работ поисковики будут направлять в заповедники архивные справки, которые подтверждают точность данных, а также определять конкретный квадрат для поисков и примерный результат.

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
"В письме, которое мы направляем, говорится, что мы гарантируем сохранение природного слоя, обязательно в составе экспедиции есть сотрудники заповедника", — объясняет Елена Цунаева.

Доверие заключается и в совместной работе после разрешения формальностей — во время поисков сотрудники заповедников обеспечивают контроль и помогают в работе, например найти нужный квадрат, рассказывают, что можно делать, а что нельзя.

"Заключение договора дало импульс нашим коллегам, у которых есть данные и желание работать. Они сейчас готовят материалы по необходимости, и тогда уже будем выходить на конкретные ООПТ. Но нас особенно интересуют заповедники, где интенсивные бои шли очень долго — это Калужская и Новгородская области в первую очередь", — подвела итог Елена Цунаева.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена