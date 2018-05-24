Сохранить природу и историю: поисковики смогут работать на ООПТ

4 мая Министерство природы РФ и "Поисковое движение России" подписали соглашение о сохранении исторического наследия на территориях заповедников и национальных парков. Документ позволит поисковикам работать на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В интервью РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала об общих целях, специфике работы в заповедниках и будущих планах.

Ведомство и поисковики договорились о сотрудничестве по сохранению, использованию и популяризации природного, географического, культурного и исторического наследия России.

"Любой документ появляется тогда, когда он становится необходим, — говорит Елена Цунаева. — Мне стали поступать обращения от поисковиков, которые находили архивные данные, которые указывали на то, что место поиска — территория заповедника. Мы начинали процесс согласования с самими заповедниками, но это было не так быстро, и иногда руководители опасались непоправимого ущерба, были отказы".

После подписания соглашения с министерством поисковики могут общаться с заповедниками, имея документ, в котором помимо самих поисковых работ оговаривается совместная деятельность в плане экологии и просветительской работы.

"Этот договор — наши общие действия по сохранению памяти и природы, просветительской деятельности", — отмечает Елена Цунаева.

До заключения договора поиски на ООПТ проводились, если руководство заповедника или парка давало такое разрешение. Его же сотрудники и занимались контролем.

"Все было напрямую с заповедниками, и это не массовая история, как широкомасштабные экспедиции в боевых регионах. Это случаи, когда у нас имелись полные подтверждения, что нужно обследовать конкретную территорию, потому что сама специфика работы на территории заповедника заключается в том, что широкомасштабных поисковых работ там проводить, конечно, нельзя", — рассказывает Елена Цунаева.

Поисковые работы в заповедниках должны проходить только после максимально точной подготовки, проработки вопроса, чтобы не нанести ущерба территории, считает ответственный секретарь "Поискового движения России".

"Каждый конкретный случай нужно рассматривать: нужно понимать, ищем мы самолет или поднимаем бойцов. Везде разный вид работ, все рассматривается, прорабатывается, и можно найти компромиссный вариант, который устроил бы и поисковиков, и заповедник. Это проработка вопроса при максимальном доверии друг другу", — говорит Елена Цунаева.

По ее словам, вместе с запросом на проведение работ поисковики будут направлять в заповедники архивные справки, которые подтверждают точность данных, а также определять конкретный квадрат для поисков и примерный результат.

"В письме, которое мы направляем, говорится, что мы гарантируем сохранение природного слоя, обязательно в составе экспедиции есть сотрудники заповедника", — объясняет Елена Цунаева.

Доверие заключается и в совместной работе после разрешения формальностей — во время поисков сотрудники заповедников обеспечивают контроль и помогают в работе, например найти нужный квадрат, рассказывают, что можно делать, а что нельзя.

"Заключение договора дало импульс нашим коллегам, у которых есть данные и желание работать. Они сейчас готовят материалы по необходимости, и тогда уже будем выходить на конкретные ООПТ. Но нас особенно интересуют заповедники, где интенсивные бои шли очень долго — это Калужская и Новгородская области в первую очередь", — подвела итог Елена Цунаева.