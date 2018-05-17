Заповедник "Оренбургский" выпустил в степь третью группу лошадей

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского государственного природного заповедника "Оренбургский" 16 мая была выпущена в степь первая семейная мини-группа животных, сообщает пресс-служба ООПТ.

Как отмечается в сообщении, группа животных была искусственно сформирована сотрудниками заповедника из особей, которые прибыли в ООПТ в октябре прошлого года из венгерского национального парка "Хортобадь". Это первый опыт специалистов центра реинтродукции по формированию новых семейных групп лошадей "с нуля". Эксперимент прошел успешно, и работа в этом направлении будет продолжена.