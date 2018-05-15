Зубровник Приокско-Террасного заповедника благоустроили волонтеры

В рамках всероссийской экологической акции "Зеленая весна" и Года добровольца в минувшие выходные в Приокско-Террасном заповеднике прошел субботник, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В мероприятии приняли участие волонтеры и сотрудники особо охраняемой природной территории, которые провели работы по благоустройству Центрального зубрового питомника: убрали территорию и посадили козью иву, которую любят есть зубры.

Участников субботника поприветствовал заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Демьян Смилевец, который в своей речи подчеркнул важность деятельности экологических добровольцев.

"Экологическое волонтерство — это один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии. Главный плюс эковолонтерства — его доступность, так как любой человек может найти свою нишу в этом благородном деле. Еще одним преимуществом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны, куда не пускают без специального разрешения", — отметил Смилевец.