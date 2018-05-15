Заповедные земли России
Зубровник Приокско-Террасного заповедника благоустроили волонтеры
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
12:5815.05.2018
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Зубровник Приокско-Террасного заповедника благоустроили волонтеры

В рамках всероссийской экологической акции "Зеленая весна" и Года добровольца в минувшие выходные в Приокско-Террасном заповеднике прошел субботник, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В мероприятии приняли участие волонтеры и сотрудники особо охраняемой природной территории, которые провели работы по благоустройству Центрального зубрового питомника: убрали территорию и посадили козью иву, которую любят есть зубры.

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

Участников субботника поприветствовал заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Демьян Смилевец, который в своей речи подчеркнул важность деятельности экологических добровольцев.

"Экологическое волонтерство — это один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии. Главный плюс эковолонтерства — его доступность, так как любой человек может найти свою нишу в этом благородном деле. Еще одним преимуществом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны, куда не пускают без специального разрешения", — отметил Смилевец.

Природа Приокско-Террасного государственного заповедника
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоВ Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисыПриокско-Террасный заповедник. Лиса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
В Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисы
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоЕсли пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равниныПриокско-Террасный заповедник. Вид на Сионское озеро
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Если пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равнины
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко"Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животныхПриокско-Террасный заповедник. Зубры
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
"Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животных
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоНа севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквыПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
На севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквы
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоДальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесуПриокско-Террасный заповедник. Зяблик
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Дальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесу
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоА для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — лесаПриокско-Террасный заповедник. Венерин башмачок
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
А для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоЗначительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской областиПриокско-Террасный заповедник. Кабаны
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоПриокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследованийПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Приокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследований
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоРазведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедникПриокско-Террасный заповедник. Зубры
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Разведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоНа территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степнаяПриокско-Террасный заповедник. Бражник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
На территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степная
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоУченые насчитывают в заповеднике около 50 типов лесов, 981 вид высших растений, 142 вида птиц, 57 видов млекопитающихПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Ученые насчитывают в заповеднике около 50 типов лесов, 981 вид высших растений, 142 вида птиц, 57 видов млекопитающих
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоЗа годы существования в питомнике родилось более 600 чистокровных зубров, значительная часть которых была расселена в дикую природуПриокско-Террасный заповедник. Зубр
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
За годы существования в питомнике родилось более 600 чистокровных зубров, значительная часть которых была расселена в дикую природу
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоТакие природные богатства привлекают в заповедник туристов, для которых разработано несколько видов экскурсийПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Такие природные богатства привлекают в заповедник туристов, для которых разработано несколько видов экскурсий
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
На Окских террасах встречаются косули и даже пятнистые олени
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоПомимо музея природы гости могут посетить питомник зубров и пройти по нескольким экологическим тропамПриокско-Террасный заповедник. Ковыль
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Помимо музея природы гости могут посетить питомник зубров и пройти по нескольким экологическим тропам
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоПомимо особо охраняемых видов животных посетители заповедной территории могут в естественных условиях понаблюдать за представителями местной фауны и флорыПриокско-Террасный заповедник. Карстовая воронка
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Помимо особо охраняемых видов животных посетители заповедной территории могут в естественных условиях понаблюдать за представителями местной фауны и флоры
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Линнея северная. Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Луговой чекан. Нехарактерная для Подмосковья флора и зубровый питомник, — вот главные достопримечательности острова нетронутой природы, расположенного недалеко от крупного мегаполиса
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Для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
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