Заказнику "Малые Курилы" исполнилось 35 лет

Первой федеральной особо охраняемой природной территории Сахалинской области 13 мая исполнилось 35 лет. Площадь заказника "Малые Курилы" – более 67 тыс. гектаров.

Территория ООПТ включает большую часть острова Шикотан и остальные острова Малой Курильской гряды с прилегающей к ним акваторией, за исключением островов Демина и Осколки, сообщается на портале "Заповедная Россия".

Заказник выполняет задачи сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, обеспечения благоприятных условий воспроизводства ценных в хозяйственном и научном отношениях видов, прежде всего морских, а также условий их обитания. Всего здесь обитает более 1500 видов животных и 1115 видов растений, из которых в Красные книги РФ и Сахалинской области занесены 82 вида животных и 62 вида растений.