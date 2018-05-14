Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" готовятся к экспедиции на Новую Землю

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» готовятся к экспедициям на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, которые стартуют летом 2018 года, сообщается на сайте arctic.ru.

По итогам экспедиций будет пополнена база данных мониторинга ключевых видов морских млекопитающих, будут собраны материалы о геологии островов Земли Франца-Иосифа, данные для оценки влияния климатических изменений на арктические экосистемы, а также данные о наличии химических загрязняющих веществ в живых организмах, обитающих на территории нацпарка.

В экспедициях будет задействовано более 20 сотрудников "Русской Арктики", а также специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.