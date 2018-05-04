Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях

Как отметил Донской, тема увековечивания памяти соотечественников, павших в боях на территориях ООПТ, не нова, и ведомство со своей стороны уже несколько лет проводит подобные мероприятия.
"Соглашение позволит нам делать это и системно, и, самое главное, расширить масштабы и поисковой работы, и сбора данных, чтобы восстановить память о людях, воевавших на заповедных территориях, установить памятные знаки в наших визит-центрах, представить информацию в экспозициях ООПТ", — заявил он.
При этом министр подчеркнул, что все работы будут проводиться в рамках закона и с учетом специфики, которая существует на заповедных территориях.
По его словам, на территориях более чем 20 заповедников во времена Великой Отечественной войны велись боевые действия.
"У нас достаточно много ООПТ, охватывающих места, где развернулся театр военных действий. Это Ленинградская, Новгородская, Калужская, Псковская, Орловская области, где бои шли не один год, — отметила Елена Цунаева. — Данное соглашение — очень важный шаг, который позволит заниматься сохранением исторической памяти на огромном массиве территорий, на котором мы ранее не имели возможности планировать нашу работу".
По ее словам, теперь поисковики смогут работать в заповедниках на законных основаниях, тогда как ранее каждый раз при обнаружении архивных данных приходилось договариваться с руководителями ООПТ и доказывать свою порядочность.
При этом она заверила, что по каждому объекту на охраняемых территориях поисковики будут оговаривать возможный объем работ, чтобы их деятельность не нанесла непоправимый ущерб экологии.
"У нас есть определенные принципы организации и проведения работ, в том числе существует правило обязательной рекультивации территории, где проходят раскопки. Есть определенные технологии, в заповедниках мы работаем вместе с сотрудниками ООПТ, которые следят, чтобы все было восстановлено правильно", — пояснила Цунаева.
Кроме того, глава Минприроды сообщил, что ведомство в следующем году намерено провести акцию "Бессмертный полк" при участии работников заповедников и национальных парков.
"Хотим собрать всех участников боев, кто ушел на фронт из заповедников и нацпарков, кто воевал на территориях ООПТ. Мы тоже хотим сохранить о них память", — заявил Донской.