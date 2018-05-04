Заповедные земли России
Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях
© РИА Новости / Владимир Трефилов
16:4904.05.2018
0260

Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях

Минприроды РФ и Поисковое движение России подписали соглашение о сохранении исторического наследия на территориях заповедников и национальных парков. Церемония состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

В Минприроды создадут группу по развитию институтов гражданского общества
© РИА Новости / Виталий Тимкив
В Минприроды создадут группу по развитию институтов гражданского общества
"Предметом настоящего соглашения является осуществление сотрудничества сторон по следующим направлениям: сохранение, использование и популяризация природного, географического, культурного и исторического наследия России", — говорится в документе, подписанном главой Минприроды Сергеем Донским и ответственным секретарем Поискового движения Еленой Цунаевой.

Как отметил Донской, тема увековечивания памяти соотечественников, павших в боях на территориях ООПТ, не нова, и ведомство со своей стороны уже несколько лет проводит подобные мероприятия.

"Соглашение позволит нам делать это и системно, и, самое главное, расширить масштабы и поисковой работы, и сбора данных, чтобы восстановить память о людях, воевавших на заповедных территориях, установить памятные знаки в наших визит-центрах, представить информацию в экспозициях ООПТ", — заявил он.

При этом министр подчеркнул, что все работы будут проводиться в рамках закона и с учетом специфики, которая существует на заповедных территориях.

Минприроды утвердит перечень зон развития экологического туризма в ООПТ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Минприроды утвердит перечень зон развития экологического туризма в ООПТ
"В этом году мы уже начали совместные работы по поиску и извлечению и останков, и техники. Так, в национальном парке "Угра" уже был найден боевой самолет, сейчас идет процесс его идентификации. В марте 2018-го в Рдейском заповеднике был обнаружен самолет дальней авиации", — сказал Донской.

По его словам, на территориях более чем 20 заповедников во времена Великой Отечественной войны велись боевые действия.

"У нас достаточно много ООПТ, охватывающих места, где развернулся театр военных действий. Это Ленинградская, Новгородская, Калужская, Псковская, Орловская области, где бои шли не один год, — отметила Елена Цунаева. — Данное соглашение — очень важный шаг, который позволит заниматься сохранением исторической памяти на огромном массиве территорий, на котором мы ранее не имели возможности планировать нашу работу".

По ее словам, теперь поисковики смогут работать в заповедниках на законных основаниях, тогда как ранее каждый раз при обнаружении архивных данных приходилось договариваться с руководителями ООПТ и доказывать свою порядочность.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму нашли останки 38 красноармейцев
"Я рада, что после подписания соглашения у нас есть возможность централизованно заявить о нашей деятельности и совместными усилиями сохранить память о наших бойцах", — подчеркнула Цунаева.

При этом она заверила, что по каждому объекту на охраняемых территориях поисковики будут оговаривать возможный объем работ, чтобы их деятельность не нанесла непоправимый ущерб экологии.

"У нас есть определенные принципы организации и проведения работ, в том числе существует правило обязательной рекультивации территории, где проходят раскопки. Есть определенные технологии, в заповедниках мы работаем вместе с сотрудниками ООПТ, которые следят, чтобы все было восстановлено правильно", — пояснила Цунаева.

Всероссийская школа поисковиков начала прием заявок на новый учебный сезон
© РИА Новости / Илья Тимин
Всероссийская школа поисковиков начала прием заявок на новый учебный сезон
Участники пресс-конференции также отметили, что Поисковое движение России и Минприроды планируют создать электронную карту мест боевых действий на заповедных территориях. Это позволит, с одной стороны, более точно планировать работы, а с другой, дополнить те туристические и экологические маршруты, которые существуют в заповедниках.

Кроме того, глава Минприроды сообщил, что ведомство в следующем году намерено провести акцию "Бессмертный полк" при участии работников заповедников и национальных парков.

"Хотим собрать всех участников боев, кто ушел на фронт из заповедников и нацпарков, кто воевал на территориях ООПТ. Мы тоже хотим сохранить о них память", — заявил Донской.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена