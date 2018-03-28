В Красноярске подвели итоги мониторинга загрязнения ООПТ за 10 лет

В Красноярске прошел семинар, посвященный мониторингу техногенного загрязнения особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

В нем приняли участие руководители и научные сотрудники Алтае-Саянского экорегиона.

Семинар посвятили 10-летнему сотрудничеству в изучении влияния воздействия промышленной деятельности предприятий на экосистемы ООПТ.

Участники семинара выступили с докладами и презентациями о расширении программ мониторинга.

Раньше изучалось только состояние снежного покрова, а сейчас это изучение почвы, растительности, воды и донных отложений.

"Многолетний мониторинг по данной тематике вносит существенный вклад в изучение антропогенной нагрузки как на заповедник, являющийся зеленым поясом города Красноярска, так и на территорию самого города", – отметила заместитель директора по науке заповедника "Столбы" Анастасия Кнорре.