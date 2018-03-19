Беланович: заповедное волонтерство нуждается в систематизации

Волонтерские проекты должны стать приоритетом для российских особо охраняемых природных территорий. Об этом заявил советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович на семинаре-практикуме для сотрудников ООПТ, который проходил в Красноярске с 13 по 16 марта.

"Волонтерство — это давно привычный атрибут жизни заповедников и национальных парков. Но именно в прошедшем году мы увидели, как ширится круг подвижников заповедного дела. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало более 1 миллиона добровольных помощников. Наша задача — в этом году увеличить эту цифру как минимум вдвое, значительно расширив формат добровольческой деятельности на ОППТ и привлекая к этой работе все слои населения", — цитирует советника пресс-служба заповедника "Столбы".

Беланович также отметил, что зачастую сегодня практике заповедного волонтерства не хватает системности и масштабности.

"Мы понимаем необходимость систематизации этой работы, в том числе через ассоциирование организаций, формирующих волонтерские группы и десанты, через создание соответствующих информационных ресурсов, в том числе приложений для смартфонов", — пояснил он.

Советник министра сообщил, что данному направлению добровольческой деятельности необходим некий аналог "Букинга" — сайта-агрегатора, объединяющего все имеющиеся предложения. По словам Белановича, Минприроды РФ планирует разработать первую такую информационную систему до середины текущего года.