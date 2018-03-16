Заповедник "Столбы" представил паспорт заповедного волонтера

В паспорте разрешается ставить отметки других российских заповедников и национальных парков, на территории которых будет работать доброволец. По количеству мероприятий в конце года будут определены почетные волонтеры, а на территории "Столбов" появится доска почета.
Как отметил советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович, подобные акции способствуют развитию заповедного волонтерства, поскольку усилия дирекций российских ООПТ зачастую локальны, им не хватает системности и масштаба.
"Мы понимаем необходимость систематизации этой работы, в том числе через ассоциирование организаций, формирующих волонтерские группы и десанты, через создание соответствующих информационных ресурсов, в том числе приложений для смартфонов", — пояснил Беланович.