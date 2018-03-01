"Целительную силу заповедной природы" покажут в поликлинике в Забайкалье

В поликлинике села Кыра в Забайкальском крае открылась фотовыставка «Целительная сила заповедной природы», организованная Сохондинским заповедником, сообщает пресс-служба заповедника.

Сотрудники отдела экологического просвещения Сохондинского заповедника подчеркивают, что фотовыставка была организована для того, чтобы "помочь жителям района обрести гармонию с природой, почерпнуть душевные силы для борьбы с болезнями".

"Фотовыставка "Целительная сила заповедной природы" приурочена к юбилейной дате Сохондинского заповедника — в 2018 году нам исполняется 45 лет. Почти полвека сотрудники заповедника сохраняют в первозданном виде уголки родной природы", — прокомментировала методист отдела экопросвещения Наталья Смолянская.

В холле здания на экране плазменного телевизора представляют и виртуальную фотовыставку, которая подробнее знакомит посетителей с редкими растениями и животными заповедной территории.

Фотовыставка "Целебная сила заповедной природы" будет проходить в течение месяца, после чего отправится в краевой центр.