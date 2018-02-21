В заповеднике "Кузнецкий Алатау" прошли ежегодные зимние маршрутные учеты

На территории заповедника "Кузнецкий Алатау" завершились ежегодные зимние маршрутные учеты, сообщается на официальном сайте "Заповедной России".

В маршрутных учетах приняли участие государственные инспекторы и сотрудники научного отдела заповедника. Всего на территории "Кузнецкого Алатау" более 40 учетных маршрутов, общая протяженность которых — более 380 километров.

Теперь научному отделу заповедника предстоит подсчет численности животных — для этого нужно проанализировать данные с учетных карточек.Во время учетных работ ученым удалось встретить в районе хребта Саргая самку лесного северного оленя, занесенного в Красную книгу РФ, а в устье реки Серебряной — пару маралов. Также во время мониторинга на снегу были замечены следы бобров, что, как отмечают сотрудники заповедника, нетипично для этого времени года: бобр в это время еще зимует и не выходит на снег.

Зимние маршрутные учеты проводятся для мониторинга численности животных на территории ООПТ зимой.