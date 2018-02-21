В заповеднике "Кузнецкий Алатау" прошли ежегодные зимние маршрутные учеты

В маршрутных учетах приняли участие государственные инспекторы и сотрудники научного отдела заповедника. Всего на территории "Кузнецкого Алатау" более 40 учетных маршрутов, общая протяженность которых — более 380 километров.
Во время учетных работ ученым удалось встретить в районе хребта Саргая самку лесного северного оленя, занесенного в Красную книгу РФ, а в устье реки Серебряной — пару маралов. Также во время мониторинга на снегу были замечены следы бобров, что, как отмечают сотрудники заповедника, нетипично для этого времени года: бобр в это время еще зимует и не выходит на снег.
Зимние маршрутные учеты проводятся для мониторинга численности животных на территории ООПТ зимой.