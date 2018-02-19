В парке "Лосиный остров" пройдет тренинг от "заповедного спецназа"

В преддверии 23 февраля на территории национального парка "Лосиный остров" пройдет мастер-класс для защитников природы, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Тренинг проведет командир первого в России отряда "заповедного спецназа" Артур Мурзаханов. Он научит маскироваться, ловить браконьеров, а также проведет тренировку на выносливость, погоню на снегоходах и многое другое.

Участникам мастера-класса будет предоставлена возможность почувствовать себя в роли госинспектора или правонарушителя. Гости также смогут увидеть необычного пятнистого оленя с голубыми глазами и узнать его историю.