Черная сопка под Красноярском станет памятником природы

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подготовит документы о создании новой особо охраняемой природной территории - памятника природы краевого значения "Черная сопка". На эти цели выделено более 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что в границы ООПТ войдет палеовулкан, гора Черная сопка и прилегающая территория Торгашинского хребта.

"К территории Торгашинского хребта приковано пристальное внимание со стороны общественности и экологов. Живописные ландшафты территории пользуется большой популярностью у туристов, там проложены туристические тропы. Наша задача — сохранить этот уникальный уголок природы, и министерство проводит работу в данном направлении", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и рационального природопользования региона Владимира Званцева.