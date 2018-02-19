Минприроды России разработало инструкцию по развитию экотуризма на ООПТ

Документ подготовили в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть".
"Это еще один шаг к развитию познавательного организованного отдыха в заповедниках и национальных парках страны. Документ адресован прежде всего инвесторам, заинтересованным в направлении средств в этот сектор экономики. Путешествия по самым красивым местам России — перспективное направление для бизнеса", — заявил Керимов.
Развитие туризма на ООПТ потребует обязательного стратегического и территориального планирования для каждой территории, создания необходимой инфраструктуры в специально отведенных рекреационных зонах, реализации индивидуальной маркетинговой стратегии, мониторинга последствий роста туристических потоков, привлечения местного населения и развития волонтерства.
Методические указания должны стать эффективным инструментом взаимодействия власти и туристического бизнеса на всех уровнях и стимулирования предпринимательской инициативы граждан в этой сфере.