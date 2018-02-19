Минприроды России разработало инструкцию по развитию экотуризма на ООПТ

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект методических указаний по формированию программ развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения в сфере экологического туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ подготовили в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть".

"Это еще один шаг к развитию познавательного организованного отдыха в заповедниках и национальных парках страны. Документ адресован прежде всего инвесторам, заинтересованным в направлении средств в этот сектор экономики. Путешествия по самым красивым местам России — перспективное направление для бизнеса", — заявил Керимов.

Развитие туризма на ООПТ потребует обязательного стратегического и территориального планирования для каждой территории, создания необходимой инфраструктуры в специально отведенных рекреационных зонах, реализации индивидуальной маркетинговой стратегии, мониторинга последствий роста туристических потоков, привлечения местного населения и развития волонтерства.

В документе перечислены основные направления развития экологического туризма, описаны требования к инвесторам и объектам инфраструктуры, а также указаны меры охраны природных комплексов.

Методические указания должны стать эффективным инструментом взаимодействия власти и туристического бизнеса на всех уровнях и стимулирования предпринимательской инициативы граждан в этой сфере.