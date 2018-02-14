В Подмосковье появился новый природный заказник "Икшинский овраг"

Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике областного значения "Икшинский овраг", находящемся в Дмитровском муниципальном районе, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования МО.

Площадь особо охраняемой природной территории составит 19,82 гектара.

В границах ООПТ обитают 46 видов позвоночных животных, 33 вида птиц и 11 видов млекопитающих. Также там растут два вида трав, занесенных в Красную книгу Подмосковья.

Министр экологии и природопользования МО Александр Коган отметил, что основной особенностью "Икшинского оврага" является присутствие редкого вида краснокнижного папоротника – многорядника Брауна.

Режим особой охраны запрещает рубку леса, прогон и выпас скора, сенокошение, нарушение почвенного покрова, устройство стоянок, разведение костров, а также выброс мусора на территорию ООПТ.