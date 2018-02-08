В России появятся два новых национальных парка

В ближайшее время на территории РФ откроются два новых национальных парка – "Хибины" в Мурманской области и "Кодар" в Забайкальском крае, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

"Соответствующий проект постановления был направлен главой Минприроды России Сергеем Донским в правительство РФ еще в декабре 2017 года. Сейчас идет внутренний процесс согласования, все разногласия уже урегулированы, и в ближайшее время проект будет передан на подпись председателю правительства", – отметил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов.

Территория национального парка "Хибины" будет составлять 84 804 гектара и состоять из двух участков "Западные Хибины" (32 425 гектаров) и "Восточные Хибины" (52 379 гектаров).

Главная задача парка – сохранить уникальные природные комплексы и историко-культурное наследие Хибинского и Ловозерского горных массивов западной части Кольского полуострова.

Геологические, геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, комплексные ландшафтные и историко-культурные объекты требуют охраны и изучения, а также имеют познавательную и эстетическую ценность и являются привлекательными для развития туризма.

На территории нацпарка "Хибины" располагаются небольшие по размерам ледники, сформировавшиеся несколько сотен лет назад в ходе малого ледникового периода и сохранившиеся до наших дней, а также священные места саамов – малочисленного финно-угорского народа.

Новый национальный парк "Кодар", площадь которого будет составлять 531 988,6 гектара, создается для сохранения ландшафтов и историко-культурного наследия горного массива Кодар.

Одной из основных задач станет сохранение уникальных экосистем Кодарского хребта, включающих комплексы озер, ледников, лавовых плато, а также вулканический район и уникальный песчаный массив – урочище Чарские пески.

17 видов высших сосудистых растений, располагающихся на территории нацпарка включены в Красную книгу Российской Федерации, 82 вида – в Красную книгу Забайкальского края.

Редкие виды млекопитающих, к примеру, кодарский подвид снежного барана, баргузинский подвид северного оленя и черношапочный сурок, занесены в Красную книгу РФ.