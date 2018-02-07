Корректировка границ водоохранной зоны Байкала не повлияет на экосистему

Существующие границы водоохранной зоны озера Байкал планируют уточнить. Соответствующий проект распоряжения был внесен Минприроды России в правительство РФ.

Предлагается при определении границ учитывать научный подход, предложенный Сибирским отделением Российской академии наук — Институтом географии им. В.Б.Сочавы, сообщает пресс-служба Минприроды.

Этот подход предусматривает корректировку границ водоохраной зоны в соответствии с природными условиями. При установлении границ ученые ориентируются на естественные и искусственные рубежи, препятствующие поступлению поверхностного и подземного стока, а также наличие обширных заболоченных территорий, способствующими процессам самоочищения поверхностных вод.

На сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тысяч квадратных километров, в ее границах расположено 159 населенных пунктов, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия. На этих объектах действует режим запретов и ограничений.

Границы корректируются без ущерба для экосистемы озера. Также решение не повлечет снижения режима охраны.

Для озера, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыбы и других водных биологических ресурсов), прибрежная защитная полоса устанавливается в размере 200 метров (статья 65 Водного кодекса РФ).

Как ранее отметил глава Минприроды России Сергей Донской, внесение изменений в границы не повлечет снижения режима охраны озера, при этом оно исключит противоречия требованиям водного законодательства — распространение водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры.