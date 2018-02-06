В Тамбовской области появятся новые памятники природы

Памятники природы регионального значения «Балка Земляная», «Балка Козленков овраг», «Балка Коренная», «Долина реки Харина» появятся в Тамбовской области, сообщает Минприроды РФ. Проект постановления об их создании уже согласован ведомством и направлен в областную администрацию.

Основные задачи проектируемых памятников природы — сохранение разнообразия растительного и животного мира, охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений, поддержание общего экологического баланса, проведение учетных и научно-исследовательских работ, ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятников природы, а также экологическое просвещение и образование и другое.

Как ранее отметил глава Минприроды России Сергей Донской, региональные особо охраняемые природные территории занимают более 7% площади страны и обеспечивают сохранение ценных природных комплексов во всех российских регионах.