В Астраханском заповеднике провели учет зимующих птиц, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Подобные наблюдения проводятся с 2016 года, учеты проходят в рамках программы "Единовременные среднезимние учеты водоплавающих птиц на зимовках в Каспийском регионе".

В ходе учета были зафиксированы одиночные особи и пары орланов-белохвостов, серые вороны, малые бакланы, а также небольшие стаи представителей семейства утиных (большой крохаль, кряква, красноголовый нырок). На акватории култучной зоны и авандельты по всей протяженности отмечались полыньи, около которых скапливались многочисленные стаи водоплавающих птиц.

Особенно многочисленными во время учета были скопления лебедей, составляющие от нескольких птиц до тысячи особей. Гораздо меньшими стаями встречались красноголовый нырок, кряква, луток, гоголь, хохлатая чернеть, большой крохаль.