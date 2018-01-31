Новую ООПТ регионального значения создадут в Курской области

Министерство природных ресурсов и экологии РФ согласовало и направило в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области проект постановления о создании памятника природы регионального значения "Урочище "Редкий Лог", сообщает пресс-служба ведомства.

Особо охраняемая природная территория регионального значения создается с целью сохранения уникального комплекса лугово-степной растительности с участками ковыльных степей, являющегося местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в Красную книгу Российской Федерации, говорится в сообщении

ООПТ расположена в пределах юго-западного ландшафтного района Курской области (Суджанский район). На данной территории отмечено 206 видов сосудистых растений, из которых 24 внесено в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, лишайников и грибов, произрастающих на территории Курской области. Животный мир представлен 82 видами насекомых и 46 видами позвоночных.