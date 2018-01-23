Заповедник "Убсунурская котловина" отмечает 25-летие

24 января исполняется 25 лет со дня создания государственного природного биосферного заповедника "Убсунурская котловина", расположенного в Республике Тыва, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Как говорится в сообщении, особо охраняемая природная территория "Убсунурская котловина" была создана в 1993 году, а в 1997 году получила статус биосферного заповедника. В 2000 году территория ООПТ была расширена за счет включения участков земель Овюрского, Бай-Тайгинского, Сут-Хольского кожуунов, также значительно расширен участок в Монгун-Тайгинском кожууне.

В 2003 году заповедник был включен в Список объектов Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.