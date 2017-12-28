Анастасия Кузнецова работает в должности директора «Командорского» с мая 2012 года. Ее история совсем не похожа на истории «коллег по цеху»: она родилась и выросла в Москве, получила два высших образования, но затем решила связать свою жизнь с удивительной природой Командорских островов.

«Никогда не думала, что буду работать в заповедном деле. Но вся моя жизнь и моя специальность были связаны с охраной природы. Я училась в Менделеевском университете – там же, где учились мои родители. Закончила кафедру охраны окружающей среды и предполагала, что буду промышленным экологом, заниматься выбросами и сбросами предприятий», – рассказывает Анастасия.

Так сложилось, что из института осуществлялся экспериментальный набор в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. По нему Анастасия попала в управление государственной экологической экспертизы, а по соседству расположилось управление заповедного дела. В 1999 году ее пригласили прочитать лекцию на совещании директоров заповедников во Владивостоке.