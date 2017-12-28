Как не бояться преград на пути к любимому делу, почему топорки не летают и что делать, если об дно лодки «постучал» сивуч в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди рассказала директор заповедника «Командорский» Анастасия Кузнецова.
Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» – один из самых удаленных, но при этом самый большой морской заповедник России. Площадь его охраняемой акватории составляет более 3 миллионов гектаров.
Заповедник расположен на Командорских островах в северной части Тихого океана, а с севера его омывают воды Берингова моря. Такое расположение определило уникальность заповедной территории, ее климата, флоры и фауны. Зеленые сопки, песчаные дюны, просторы, покрытые ковром тундры, киты, птичьи базары и огромные лежбища морских котиков и сивучей – все эти природные богатства региона бережно хранятся в своем первозданном виде благодаря работе сотрудников заповедника.
Из столицы – на край света
Анастасия Кузнецова работает в должности директора «Командорского» с мая 2012 года. Ее история совсем не похожа на истории «коллег по цеху»: она родилась и выросла в Москве, получила два высших образования, но затем решила связать свою жизнь с удивительной природой Командорских островов.
«Никогда не думала, что буду работать в заповедном деле. Но вся моя жизнь и моя специальность были связаны с охраной природы. Я училась в Менделеевском университете – там же, где учились мои родители. Закончила кафедру охраны окружающей среды и предполагала, что буду промышленным экологом, заниматься выбросами и сбросами предприятий», – рассказывает Анастасия.
Так сложилось, что из института осуществлялся экспериментальный набор в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. По нему Анастасия попала в управление государственной экологической экспертизы, а по соседству расположилось управление заповедного дела. В 1999 году ее пригласили прочитать лекцию на совещании директоров заповедников во Владивостоке.
И тут, признается Анастасия, ее жизнь в некотором смысле пошла под откос: она вернулась после мероприятия совершенно другим человеком и с тех пор начала работать в сфере ООПТ. Сначала она несколько лет проработала в Минприроды, потом возглавила отдел, а за ним и управление ООПТ Москвы.
В 2003 году в качестве туриста Кузнецова поехала на Командорские острова. Она рассказывает, что сразу влюбилась в эти места:
Меня тронула фантастическая природа островов, суровость и трепетность одновременно
Это неудивительно, так как заповедник богат редкими видами флоры и фауны. Например, на его территории можно увидеть такие занесенные в Красную книгу России растения, как башмачки Ятабе и крупноцветковый, а также полушник морской. Помимо этого здесь обитают ластоногие, морские птицы, каланы, островные формы песцов.
Рандеву с китами
Особой любовью у сотрудников заповедника и одним из главных интересов у туристов пользуется остров Топорков, где селятся целые стаи этих морских птиц, которые известны также как морские попугаи и являются символом «Командорского». Но не только их яркие клювы и забавные пучки перьев на голове привлекают внимание. По словам Анастасии, наблюдать за их поведением – сплошное удовольствие.
«Они не умеют взлетать с места, как все остальные птицы, им нужно найти высокую точку, разбежаться издалека, а потом планировать вниз. У некоторых не всегда получается, и они падают», – со смехом рассказывает она.
Кроме того, «Командорский» – единственный заповедник в стране, где круглогодично проводятся наблюдения за китами. Интересно, что в местных водах зарегистрировано более 20 видов этих млекопитающих. Анастасия, наряду с другими сотрудниками заповедника, регулярно участвует в морских учетах. С рейдами в море, признается она, связано много забавных историй.
«Бывает, отработал с животными, собираешься попить чаю. Останавливаешь лодку, выключаешь мотор, а киты вдруг разыгрываются и начинают все ближе подходить к тебе, высовывать головы. Со стороны это очень весело, но когда ты находишься в 10 километрах от берега, вокруг никого, а животное под 20 тонн рядом с тобой, это очень бодрит. Появляется адреналин», – вспоминает она.
По словам Кузнецовой, подобные встречи с животным миром в работе сотрудников заповедника не редкость: помимо китов, «на контакт» выходят и сивучи, которые снизу стучат по лодке. Казалось бы, ничего такого, но взрослые особи этого вида достаточно крупные и могут запросто перевернуть судно.
«Животные спокойно относятся к тому, что мы их изучаем, и сами хотят нас поизучать немного», – рассуждает она.
От разрухи до современных технологий
Работа «Командорского» заключается не только в наблюдении за флорой и фауной заповедной территории: каждый день его сотрудники решают целый комплекс задач. А работать есть с чем.
Как вспоминает Анастасия, когда она впервые приехала в заповедник, в нем не только не хватало необходимой для научных исследований техники, но и банальной инфраструктуры как для туристов, так и для самих работников «Командорского».
«Меня задело то безобразие, которое творилось в сфере обеспечения заповедника. По сути, я увидела не организацию, а развалины», — делится она.
Через некоторое время Кузнецова вернулась на острова в качестве эксперта для проведения аудита и составления плана действий по восстановлению заповедника. Составив конкретные предложения, она поняла, что придется взять ситуацию в свои руки.
За пять лет ей удалось сделать многое. Например, у сотрудников «Командорского» появилась современная техника для научных исследований, налажена спутниковая связь и интернет, обновлен авто- и мотопарк, появился комфортабельный офис.
Для туристов на острове Беринга открылся визит-центр, в котором можно не только узнать много интересного об истории и обитателях заповедной территории, но и отдохнуть в гостевых комнатах за чашкой чая и купить памятные сувениры. Чуть позже там же появится отдельная комната для работы с детьми. Ее ремонт находится в завершающей стадии.
На территории заповедника также появились гостевые дома, где могут остановиться все желающие. «Это важный шаг, особенно учитывая чрезвычайную логистическую сложность. Крайний Север – очень отдаленный район, но тем не менее нам удалось это сделать», – подчеркивает Анастасия.
Не меньше внимания на островах уделено развитию туристической инфраструктуры. Например, в заповеднике установлены смотровые площадки для безопасного наблюдения за животными и восстановлены экологические тропы, которые проходят по самым живописным местам «Командорского» – лежбищу «Северо-Западное» и острову Топорков.
«Для меня было непростым решением бросить налаженную жизнь в Москве и переехать в абсолютно другое место, где я никого не знала. Опыт показал, что все сделано правильно. Я считаю, за пять лет мы подняли заповедник из руин», — уверена Кузнецова.
В целом работа Кузнецовой достаточно многогранна: каждый день происходят какие-то экстренные события, казусы, постоянно приходится решать много вопросов, контролировать ход строительства, обеспечивать сотрудников на кордонах продовольствием и в то же время не забывать о науке и участвовать в морских наблюдениях.
Никогда не сдаваться
Такой ритм, вкупе с не самым комфортным и привычным климатом и рядом бытовых проблем, совсем не смущает Анастасию. Она уверена: все это не дает ей «замшеть». К тому же для нее «Командорский» стал гораздо больше, чем просто заповедник, больше, чем просто работа и обязанность.
«Все здесь такое любимое и родное, уже невозможно представить, как жить без всего этого», – делится Кузнецова.
Впереди Анастасии предстоит еще много работы, и, судя по всему, ей это только в радость: «Я не готова бросить все на полпути. Поэтому предполагаю продолжить здесь свою работу, пока не сделаю все для заповедника».
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