Минэкологии утвердило положения о 12 новых ООПТ

Министерство экологии и природопользования Московской области утвердило положительные заключения по 12 территориям, на которых планируется реорганизовать или создать особо охраняемые природные территории, сообщается на сайте ведомства.

Реорганизованы будут следующие заказники: "Малодубненский" в Орехово-Зуево, Москворецкий пойменный заказник в районах Воскресенский и Раменский, "Долина Москвы-реки между дер. Красный Стан и Старо-Николаево" (Руза и Можайский район), памятник природы "Полосненский" в Серебряных прудах, "Болото Святище" в Лотошинском районе и "Озеро Заболотское и его окрестности" (Сергиево-Посадский район).

Статус ООПТ получат заказник "Тесовский лес" в Можайском районе, особо охраняемый водный объект "Озеро Подтеребово" (Клин), прибрежная рекреационная зона "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошинском районе, заказник "Леса Борисовского лесничества" (Можайский район), заказник "Саньковский" в Клину и прибрежная рекреационная зона "Сходненская" в Химках.

При обследовании этих территорий было выявлено почти 200 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области.