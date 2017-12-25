Даурскому заповеднику в Забайкалье исполнилось 30 лет

Даурский заповедник и его охранная зона включают самые обширные и хорошо сохранившиеся в России участки целинных степей, уникальные по уровню биоразнообразия Торейские озера и скальный комплекс "Адон-Челон".
Здесь же обитает 40 видов птиц, внесенных в Красную книгу РФ — примерно третья часть списка пернатых, включенных в этот документ. Для некоторых из них заповедник — важнейшее место обитания в России.
В управлении заповедника также находятся два заказника федерального значения: "Цасучейски бор" и "Долина дзерена".
В 2017 году российско-монгольский объект "Ландшафты Даурии" был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В состав "Ландшафтов Даурии" входят Даурский заповедник, его охранная зона, а также часть заказника федерального значения "Долина дзерена" со стороны Российской Федерации и строго охраняемая природная территория "Монгол Дагуур" с заказником "Угтам" со стороны Монголии.