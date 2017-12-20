Уникальная природа Дагестанского заповедника

Государственный природный заповедник "Дагестанский" был основан в 1987 году. На его территории разполагаются три заказника - Аграханский, Самурский и Тляратинский, а также два участка "Кизлярский залив" и "Сарыкумские барханы". Особо охраняемая природная территория является домом для большого числа растений, птиц и животных, входящих в Красные книги России.