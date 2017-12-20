В Подмосковье появилась новая особо охраняемая рекреационная зона

Новый статус был присвоен участку в связи с неконтролируемой рекреацией, заездом транспорта, стихийными парковками в прибрежных зонах и сбросом бытового мусора.
"Водные и тяготеющие к водным объектам природные комплексы гораздо более уязвимы, чем другие, и нуждаются в повышенном внимании. С другой стороны, жителям Подмосковья необходимы места для отдыха у воды с соответствующей инфраструктурой, поэтому создание таких рекреационных зон и надзор в них имеют особую специфику", – отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Режим особой охраны означает запрет на разбивку туристических стоянок, разведение костров, заезд и стоянку автотранспорта.