В Подмосковье появилась новая особо охраняемая рекреационная зона

Правительство Московской области утвердило паспорт особо охраняемой рекреационной зоны «Коробчеевская», расположенной в городском округе Коломна, сообщается на сайте ведомства.

Площадь новой ООПТ составляет 42 гектара. На ее территории обитают примерно 230 видов сосудистых растений и 58 видов позвоночных животных, около 20 из которых занесены в Красную книгу МО.

Новый статус был присвоен участку в связи с неконтролируемой рекреацией, заездом транспорта, стихийными парковками в прибрежных зонах и сбросом бытового мусора.

"Водные и тяготеющие к водным объектам природные комплексы гораздо более уязвимы, чем другие, и нуждаются в повышенном внимании. С другой стороны, жителям Подмосковья необходимы места для отдыха у воды с соответствующей инфраструктурой, поэтому создание таких рекреационных зон и надзор в них имеют особую специфику", – отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Режим особой охраны означает запрет на разбивку туристических стоянок, разведение костров, заезд и стоянку автотранспорта.