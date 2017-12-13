Число посетителей заповедников может вырасти до 4 млн человек к 2020 году

Круглый стол, посвященный обсуждению приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", прошел в рамках второй международной выставки-форума "Экотех", сообщает пресс-служба форума.

Программы развития экотуризма разрабатываются для семи заповедников, расположенных на Алтае, в Прибайкалье, на Северном Кавказе. Аналогичные программы планируется разработать для еще 15 федеральных ООПТ.

"В течение 2017 года удалось проанализировать российский и зарубежный опыт в этой сфере, сформировать экспертную группу, выдвинуть требования и подготовить критерии для отбора инвесторов", – говорится в сообщении со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ Игоря Давыдова.

По его словам, планируется обеспечить особо охраняемые природные территории всей необходимой инфраструктурой (обзорными площадками, навигацией, парковками), а также увеличить количество посетителей заповедных зон к 2020 году с 2,5 миллиона до 4 миллионов человек.

Второе направление проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" – увеличение численности популяций редких видов животных. Среди видов, которым повезет благодаря проекту, – переднеазиатский и дальневосточный леопарды, лошадь Пржевальского, зубр, аргали, сайгак и другие, говорится в сообщении.

Реализацию приоритетного проекта планируется завершить в 2021 году. Куратором назначен заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин.