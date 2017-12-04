Шесть зубрят появились на свет в "Брянском лесу" в 2017 году

Шесть новорожденных детенышей зубров, пять из которых – девочки: таковы итоги естественного пополнения зубриного стада в заповеднике "Брянский лес" в 2017 году, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

По словам директора заповедника Александра Никитенкова, в прошлом году новорожденных зубрят было тоже шестеро.

"Но разница в "качественном" составе существенна: из прошлых шести пять были мальчиками, а в нынешнем году — ровно наоборот. И это настоящий подарок!", — цитирует сайт Никитенкова.

В популяции брянских зубров за несколько лет произошел численный перевес самцов над самками, тогда как желательны противоположные результаты. Рождение сразу пяти зубрих стало значительным событием: через несколько лет у этих самок уже появится потомство.

Сегодня брянских зубров уже 48. Ученые предполагают, что первый этап формирования популяции завершится, когда стадо достигнет численности 50 особей. Далее начнется второй этап, когда популяция будет достаточна, стабильна и независима. Но и тогда заповедник "Брянский лес" продолжит вести регулярную подкормку животных и наблюдение за зубрами, говорится в сообщении.