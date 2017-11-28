Заповедные земли России
Национальному парку Угра исполнилось 20 лет
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
11:2528.11.2017
(обновлено: 11:26 28.11.2017)
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Национальному парку "Угра" исполнилось 20 лет

В Инновационном культурном центре города Калуги состоялась конференция, посвященная 20-летию национального парка "Угра", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Сотрудники парка совместно с художниками подготовили выставку "Первозданная Россия", также на мероприятии проводились мастер-классы.

В торжественной части концертные номера представили народные коллективы, а также преподаватели и студены Калужского коллежа культуры и искусств, Калужского драматического театра.

"Национальный парк "Угра" проводит большую работу, направленную на сохранение уникальных природных комплексов и объектов, расположенных на территории Калужской области, привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения окружающей среды, повышение уровня экологической культуры", – отметила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Национальный парк "Угра": природа и искусство
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Леонид ЧирковПо территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное местоПо территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное место.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Леонид Чирков
По территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное место
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Казанская Амвросиевская женская пустынь - ставропигиальный женский монастырь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортНесмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время закатаНесмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время заката
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Несмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время заката
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортРека Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем УграРека Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем Угра
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Река Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем Угра
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей МорозовЛетом в заповеднике особенно красиво. Видами, открывающимися со склонов на реки, можно любоваться бесконечноЛетом в заповеднике особенно красиво. Видами, открывающимися со склонов на реки, можно любоваться бесконечно
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