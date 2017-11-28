Национальному парку "Угра" исполнилось 20 лет

Сотрудники парка совместно с художниками подготовили выставку "Первозданная Россия", также на мероприятии проводились мастер-классы.
В торжественной части концертные номера представили народные коллективы, а также преподаватели и студены Калужского коллежа культуры и искусств, Калужского драматического театра.
"Национальный парк "Угра" проводит большую работу, направленную на сохранение уникальных природных комплексов и объектов, расположенных на территории Калужской области, привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения окружающей среды, повышение уровня экологической культуры", – отметила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.