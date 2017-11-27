В "Онежском Поморье" продолжается строительство инфраструктуры

Активная работа по созданию инфраструктуры для обеспечения охраны территории, приема и размещения гостей, а также сохранения культурного наследия продолжается в национальном парке "Онежское Поморье", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

По информации портала, на данный момент практически завершено восстановление уникальной часовни Иоанна и Лонгина Яреньгских. Она стала единственным объектом, который остался от Яреньгского монастыря, построенного в 1636 году соловецкими монахами.

Помимо этого на Мураканском озере завершена сборка кордона охраны, который уже практически готов к использованию. Кордон стал пилотной постройкой на этом перспективном для гостей заповедной территории месте. В будущем здесь построят несколько гостевых домиков и других объектов, которые станут базой детского экологического лагеря "Онежское Поморье".

Еще один кордон охраны появится в декабре в деревне Луда. Здание будет служить местом для работы и проживания госинспекторов и других сотрудников национального парка, а также привлеченных специалистов во время служебных командировок.

В следующем году здесь же планируется построить визит-центр. Главным украшением станет здание музея, в основу которого заложен образ перевернутого карбаса и маяка. Экспозиция будет посвящена поморскому быту и морскому укладу, природе, культуре и истории края. Также в визит-центре будут работать конференц-зал, сувенирная лавка, комнаты отдыха для участников мероприятий и экспедиций.

Еще один визит-центр появится в следующем году в Лопшеньге, в бывшем здании почты. Его ждет капитальный ремонт и дальнейшее обустройство.