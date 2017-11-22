Проект создания заповедника "Восток Финского залива" внесен в правительство

Создание заповедника является важной природоохранной мерой, направленной на реализацию плана действий Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) по Балтийскому морю и ряда международных конвенций.
Заповедник создается по кластерному типу и включает в себя девять изолированных участков общей площадью 14 086,27 гектара, в том числе территорию островов восточной части Финского залива площадью 920,27 гектара и акваторию вокруг данных островов площадью 13 166 гектаров.
Ранее в правительство России также были внесены проекты постановлений о создании еще четырех особо охраняемых природных территорий — национального парка "Ладожские шхеры" (Республика Карелия), заповедника "Васюганский" (Томская и Новосибирская области), федеральных заказников "Новосибирские острова" (Республика Саха (Якутия)) и "Соловецкий архипелаг" (Архангельская область).