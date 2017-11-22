Проект создания заповедника "Восток Финского залива" внесен в правительство

Глава Минприроды России Сергей Донской внес в правительство РФ проект постановления об учреждении государственного природного заповедника "Восток Финского залива" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Создание заповедника является важной природоохранной мерой, направленной на реализацию плана действий Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) по Балтийскому морю и ряда международных конвенций.

Главными целями новой ООПТ станут сохранение эталонных островных природных комплексов Восточной Балтики в условиях интенсивного хозяйственного развития региона, поддержание биологического разнообразия на островах Финского залива, в том числе сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, а также формирование благоприятных условий для экологического просвещения населения.

Заповедник создается по кластерному типу и включает в себя девять изолированных участков общей площадью 14 086,27 гектара, в том числе территорию островов восточной части Финского залива площадью 920,27 гектара и акваторию вокруг данных островов площадью 13 166 гектаров.

Ранее в правительство России также были внесены проекты постановлений о создании еще четырех особо охраняемых природных территорий — национального парка "Ладожские шхеры" (Республика Карелия), заповедника "Васюганский" (Томская и Новосибирская области), федеральных заказников "Новосибирские острова" (Республика Саха (Якутия)) и "Соловецкий архипелаг" (Архангельская область).