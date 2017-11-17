Заявка "Самая большая по количеству животных единовременная транспортировка лошадей Пржевальского" была рассмотрена редколлегией Книги рекордов России и утверждена в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедники Оренбуржья".

10 октября 2017 года в заповедник "Оренбургский" в рамках программы создания полувольной популяции лошади Пржевальского из национального парка "Хортобадь" (Венгрия) прибыли 16 лошадей Пржевальского. Это стало самой большой единовременной транспортировкой диких лошадей в мире.

© ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Наталия Судец "Заповедники Оренбуржья" вошли в Книгу рекордов России © ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Наталия Судец "Заповедники Оренбуржья" вошли в Книгу рекордов России

Никто до этого не транспортировал больше восьми лошадей Пржевальского за раз. В прошлом году команда ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" завезла 14 животных и таким образом дважды установила мировой рекорд.

"Обычно заявки рассматриваются в течение пяти дней, но уже утром следующего после заполнения бланка дня со мной связался главный редактор Станислав Коненко, — комментирует новость пресс-секретарь ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Наталия Судец. — По его словам, получение заявки от заповедника было настолько неожиданным, а сам рекорд настолько впечатляющим, что издательство приняло решение проспонсировать наше участие. На всю процедуру регистрации ушло два с половиной дня, и теперь мы ожидаем получения с курьерской службой сертификата, удостоверяющего наш рекорд".

Книга рекордов России — это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях "Спорт", "Архитектура", "Человек", "География".

Рекорд ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" стал первым официально зарегистрированным для отечественной заповедной системы. В ФГБУ планируют подать заявку в международную Книгу рекордов Гиннесса.