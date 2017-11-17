Два заповедника Астраханской области и Хабаровского края отмечают юбилей

Богдинско-Баскунчакский заповедник в Астраханской области и Болоньский заповедник в Хабаровском крае празднуют 20-летние юбилеи со дня образования. Глава Минприроды РФ Сергей Донской направил поздравление коллективам особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

Богдинско-Баскунчакский заповедник создан для сохранения природного комплекса озера Баскунчак как одного из крупнейших соленых озер в стране и его окрестностей. На территории встречается единственный вид млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, — перевязка, небольшой хищный зверек, распространенный в южных регионах страны.

Болоньский заповедник образован для сохранения и изучения водно-болотных комплексов нижнего Приамурья. Через его территорию пролегают важнейшие в регионе миграционные пути животных и птиц. ООПТ включена в Список водно-болотных угодий международного значения как важное место концентрации водоплавающих и околоводных птиц.