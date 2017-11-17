Парк природоохранного периода: как в Орле сохраняют природу и чтут историю

"Орловское Полесье" – национальный парк в Орловской области, любимое место орловчан для отдыха на природе и привлекательное место для туристов из других регионов. О достопримечательностях парка рассказывает его директор Олег Михайлович Пригоряну.

Олег Михайлович окончил Московский университет в 1991 году и тогда, еще по государственному распределению, попал в Орловский государственный университет. Пригоряну преподает там до сих пор — обучает студентов географии и геоинформационным системам. Но его основная деятельность — забота об "Орловском Полесье".

"В научно-техническом совете парка я находился с момента его основания, так что, куда иду, представлял хорошо", — говорит Олег Михайлович.

© Национальный парк "Орловское Полесье" Директор национального парка "Орловское Полесье" Олег Михайлович Пригоряну © Национальный парк "Орловское Полесье" Директор национального парка "Орловское Полесье" Олег Михайлович Пригоряну

Парк "Орловское Полесье" появился в 1994 году. Он постепенно развивался, и этот процесс продолжается до сих пор. Главной гордостью здесь считают стадо зубров — редкого вида, который в этих местах постепенно восстанавливают.

Олег Михайлович говорит, что его мечта — единое стадо зубров в тысячу голов. Единое — потому что зубры появляются и на территории Полесья, и еще в четырех особо охраняемых природных территориях по соседству, с которыми сотрудничает администрация парка.

"В этом году у нас 500 зубров в совместной группировке, и если все пойдет такими же темпами, то мы дойдем до моей мечты, и не только моей, — будет единое стадо в тысячу голов. Мы тогда будем как единое стадо, самое большое стадо, самая большая группировка зубров — единая популяция в мире", — рассказывает Олег Михайлович.

Край легенд, подвигов и литературы

Нетронутая заповедная природа "Орловского полесья" связана с важными этапами истории нашей страны, красивые пейзажи — с легендами о русских богатырях, и все это великолепие нашло отражение на страницах русской литературы.

На территории парка расположена Кудеярова гора — говорят, будто здесь было логово известного разбойника. В парке есть экскурсионный маршрут, названный его именем, — там в том числе рассказывают легенды о Кудеяре.

Одна из самых популярных историй, которые рассказывают о полесье, — о могучем русском богатыре Илье Муромце — считается, что именно здесь, у села Девять Дубов, воин победил Соловья-разбойника.

"Согласно церковной летописи, это самое древнее село Карачевского уезда, которое возникло раньше Карачева. Здесь в древние времена были непроходимые болота, а в самой чаще леса из одного пня росло девять дубов", — рассказывает Олег Михайлович.

Сейчас это место находится на территории национального парка.

Много веков спустя в этих же краях прошли другие битвы, когда советские воины отстаивали Орловщину от захватчиков.

Небольшой участок реки Вытебети от Льгова на севере до Девяти Дубов на юге стал местом великого противостояния, которое продолжалось 25 суток. Немцы любой ценой старались удержать свои позиции. Населенные пункты Ильинское, Льгов, Радовище, Жудрё, Алехино, Алисово, Изморознь несколько раз переходили из рук в руки.

Усилиями советских войск район, в котором находится парк, был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

На территории современного парка расположен военно-мемориальный комплекс, где реконструированы боевые укрепления времен Великой Отечественной.

© Национальный парк "Орловское Полесье" На территории "Орловского Полесья" расположен военно-мемориальный комплекс © Национальный парк "Орловское Полесье" На территории "Орловского Полесья" расположен военно-мемориальный комплекс

"Восстановлена лишь малая часть укреплений: землянка, блиндаж, окопы, щель, пункт боепитания, огневые точки. При этом сохранено их реальное расположение на местности, как и во время войны", — говорит Олег Михайлович.

Орловщина считается литературной столицей России — многие прославленные писатели жили и работали здесь, а кто-то даже превращал город и окрестности в место действия, а жителей — в героев своих произведений.

Полесье в русской литературе прославил Иван Сергеевич Тургенев — места близ села Льгова описаны им в одном из рассказов цикла "Записки охотника".

"Жители окрестного села Льгова гордятся тем, что эти места любил великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев", — говорит Олег Михайлович.

"Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником… На этом-то пруду в заводях или затишьях между тростниками водилось и держалось бесчисленное множество уток всевозможных пород…", — описание села у Тургенева.

Так или иначе про эти места знают и те, кто там ни разу не бывал, но видел — сначала взглядом неизвестного автора былины — логово разбойника, а потом — глазами писателя — картинные пейзажи.

Природные богатства

Парк раскинулся на территории почти в 78 тысяч гектаров. В нем проложены экологические тропы, оборудованные информационными табличками и указателями.

"По этим маршрутам можно совершить познавательную экскурсию в сопровождении экскурсовода национального парка. Посещение "Полесья", как правило, подразумевает разнообразные пешие экскурсии, походы, поэтому одежда и обувь должны быть соответствующими", — отмечает Олег Михайлович.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Гераськина Стадо зубров - гордость нацпарка "Орловское Полесье" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Гераськина Стадо зубров - гордость нацпарка "Орловское Полесье"

Всего в парке четыре основных маршрута.

"Сосновый бор" представляет собой экологическую тропу, которая в первую очередь предназначена для занятий со школьниками и студентами.

Маршрут "Тропами Кудеяра" знакомит посетителей с историко-культурным наследием и особенностями природопользования "Полесья".

На тропе "Сахаровские родники" посетители могут увидеть три природных родника — "Сахаровский", "Максимкин" и "Звезда".

По военно-мемориальной тропе "Эхо войны" проводят экскурсии, которые включают знакомство с объектами полевой фортификации и правилами использования рельефа местности, а также рассказывают о ходе битвы в орловском полесье.

В парке расположено несколько исторических городищ — Радовище, одноименный курган, городище Хотимль и комплекс селищ Булатово, святой источник. На его территории также два села — Льгов и Ильинское — со старинными храмами, уютными пейзажами и богатой историей. В Ильинском есть историко-краеведческий музей "Тургеневское полесье".

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Абадонова Экологические тропы в парке оборудованы информационными табличками и указателями © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Абадонова Экологические тропы в парке оборудованы информационными табличками и указателями

Кроме того, для посетителей парка в лесу у родников и водоемов оборудованы места отдыха. Там расположены беседки, кострища и лавочки со столиками. Есть и организованный подвоз дров. В этих специальных местах можно парковать автомобили и останавливаться с палатками, в том числе и с ночевкой, или же заселиться в одну из пяти гостиниц.

"Для природоохранника федеральные ООПТ — жемчужина. Это создавалось поколениями, понятно, что очень хочется, чтобы островки сохранившегося природного биоразнообразия переставали быть островками, хочется, чтобы они становились материковой частью", — говорит Олег Михайлович.

Национальный парк "Орловское Полесье" — особо охраняемая природная территория, сотрудничающая с другими ООПТ, среди которых "Брянский лес", заповедник "Калужские Засеки", национальный парк "Угра" и национальный парк "Смоленское Поозерье".