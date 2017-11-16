Ненецкий автономный округ готовится к созданию новой ООПТ

В границах заказника будет разрешено промышленное, любительское и спортивное рыболовство, промысловая охота, кроме охоты на водоплавающих птиц, организованная рекреационная и туристическая деятельность. Помимо этого представители коренных малочисленных народов Севера смогут продолжить выпас северного оленя, сбор птичьих яиц, грибов, ягод и лекарственных растений для личных целей. По согласованию с органом надзора за новым заказником в некоторых местах также будут разрешены геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.
Под запретом окажутся неорганизованный туризм и промышленный лов в местах нагула молоди ценных видов рыб, с июня по июль — использование маломерных судов, оборудованных двигателями, по причине гнездования водоплавающих птиц.