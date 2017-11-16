Ненецкий автономный округ готовится к созданию новой ООПТ

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа завершил государственную экологическую проверку территории, на которой будет создан государственный природный заказник регионального значения "Вашуткинский", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Цель создания заказника — сохранение крупнейших в регионе Падимейской и Харбейской озерных систем, которые включают в себя водоемы, имеющие особое рыбохозяйственное значение, а также представляют собой ценные угодья для водоплавающих птиц. Общая площадь ООПТ составит более 300 тысяч гектаров.

В границах заказника будет разрешено промышленное, любительское и спортивное рыболовство, промысловая охота, кроме охоты на водоплавающих птиц, организованная рекреационная и туристическая деятельность. Помимо этого представители коренных малочисленных народов Севера смогут продолжить выпас северного оленя, сбор птичьих яиц, грибов, ягод и лекарственных растений для личных целей. По согласованию с органом надзора за новым заказником в некоторых местах также будут разрешены геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Под запретом окажутся неорганизованный туризм и промышленный лов в местах нагула молоди ценных видов рыб, с июня по июль — использование маломерных судов, оборудованных двигателями, по причине гнездования водоплавающих птиц.