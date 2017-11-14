"Земле леопарда" будет присвоено имя профессора Николая Воронцова

Этот шаг станет продолжением традиции увековечивания памяти видных ученых и работников природоохранных организаций путем присвоения их имен особо охраняемым природным территориям.
Николай Воронцов (1934-2000) — доктор биологических наук, профессор и ученый, внесший вклад в зоологию и теорию эволюции. В 1970-х годах он работал на Дальнем Востоке. Николай Воронцов уделял особое внимание заповедному делу. При его активном участии была расширена территория Уссурийского заповедника, он также развивал биологические исследования на территории старейшего заповедника Дальнего Востока — "Кедровой Пади".