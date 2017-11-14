"Земле леопарда" будет присвоено имя профессора Николая Воронцова

Минприроды России одобрило инициативу о присвоении Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника "Кедровая Падь" и национального парка "Земля леопарда" (ФГБУ "Земля леопарда") имени профессора Николая Воронцова, сообщается на сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Этот шаг станет продолжением традиции увековечивания памяти видных ученых и работников природоохранных организаций путем присвоения их имен особо охраняемым природным территориям.

Так, на Дальнем Востоке Лазовский заповедник носит имя Л.Г.Капланова, Уссурийский заповедник — имя академика В.Л.Комарова, федеральный заказник "Южно-Камчатский" — имя Т.И.Шпиленка, ФГБУ "Заповедник "Командорский"" — имя С.В.Маракова, ФГБУ "Сихотэ-Алинский заповедник" — имя К.Г.Абрамова.

Николай Воронцов (1934-2000) — доктор биологических наук, профессор и ученый, внесший вклад в зоологию и теорию эволюции. В 1970-х годах он работал на Дальнем Востоке. Николай Воронцов уделял особое внимание заповедному делу. При его активном участии была расширена территория Уссурийского заповедника, он также развивал биологические исследования на территории старейшего заповедника Дальнего Востока — "Кедровой Пади".