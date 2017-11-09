Почти 300 памятников природы в Ярославской области стали особо охраняемыми

Для 297 памятников природы, расположенных в Ярославской области, установлен режим особой охраны в соответствии с постановлением правительства региона, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

"Особенно важно, что в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий мы ввели на нашей земле режим особой охраны. Он дает защиту ценным и уникальным природным объектам. До настоящего момента этот режим был установлен всего для 24 из 321 памятника природы регионального значения", — отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности на территории ООПТ будет устанавливаться для каждого памятника природы отдельно.

Режим особой охраны помогает сохранять ценные природные объекты и комплексы.