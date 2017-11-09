Заповедные земли России
Почти 300 памятников природы в Ярославской области стали особо охраняемыми
© РИА Новости / Владимир Вяткин
11:4609.11.2017
(обновлено: 11:48 09.11.2017)
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Почти 300 памятников природы в Ярославской области стали особо охраняемыми

Для 297 памятников природы, расположенных в Ярославской области, установлен режим особой охраны в соответствии с постановлением правительства региона, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

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За год в Калининграде создали 10 особо охраняемых природных территорий
"Особенно важно, что в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий мы ввели на нашей земле режим особой охраны. Он дает защиту ценным и уникальным природным объектам. До настоящего момента этот режим был установлен всего для 24 из 321 памятника природы регионального значения", — отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности на территории ООПТ будет устанавливаться для каждого памятника природы отдельно.
Режим особой охраны помогает сохранять ценные природные объекты и комплексы.

Особо охраняемые природные территории России
Особо охраняемые природные территории России

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