"Тропа муравейников" – призер всероссийской турпремии "Маршрут года"

Экологическая тропа "Тропа муравейников" – совместный проект Кенозерского национального парка и сборной "Тайболы" – получила бронзовую награду в номинации "Лучший детский маршрут".

"Тропа муравейников" была единственным финалистом конкурса от Архангельской области. Всего же в итоговом мероприятии конкурса принял участие 121 проект из 36 регионов России, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Выход в финал и бронза на всероссийском конкурсе — это уже победа и отличный результат. Мы обязательно продолжим сотрудничество с Кенозерским национальным парком и испытаем удачу на различных профильных конкурсах в следующем году", — рассказал организатор фестиваля "Тайбола" Илья Кузубов.

На сегодняшний день это самый крупный проект подобного рода в Архангельской области.

Для удобства передвижения на экологической тропе проложены ровные, широкие деревянные настилы общей протяженностью почти 500 метров. Информационные стенды вдоль тропы имеют шрифт Брайля для слабовидящих людей, на маршруте установлен благоустроенный туалет с приспособлениями для маломобильных групп населения.

"Наши партнеры, активисты фестиваля "Тайбола" под руководством Ильи Кузубова сотворили настоящее чудо — построили удивительные скульптуры, техника исполнения которых напоминает о традиционных северных ремеслах. Мастерам пришлось работать в непростых условиях, когда Кенозерье было еще покрыто снегом и льдом. Надеюсь, "Тропа муравейников" действительно станет любимой экскурсией для детей", — рассказала Елена Шатковская, директор парка.

Официальное открытие обновленной "Тропы муравейников" состоялось в августе этого года. Сейчас на маршруте ведут экскурсии выпускники школы юного экскурсовода парка.