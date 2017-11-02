Кенозерский национальный парк приглашает в школу заповедного волонтера

Проект Кенозерского национального парка "Школа заповедного волонтера" дает возможность побывать на уникальной территории и внести вклад в ее сохранение и развитие, сообщает пресс-служба нацпарка.

Участниками могут стать коммуникабельные и ответственные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим знанием английского или другого иностранного языка. На учебу планируется принять 15 человек. Отбор пройдет по итогам собеседования. Обучение в школе заповедного волонтера будут вести сотрудники парка и приглашенные специалисты.

Во время обучения участники познакомятся с национальными парками "Кенозерский" и "Онежское Поморье", получат необходимые компетенции в области работы в коллективе, походной жизни, освоят технику безопасности и правила оказания первой помощи.

Летом участники проекта отправятся на заповедные территории в роли руководителей волонтерских групп и вожатых отрядов детских экологических лагерей.

Учеба будет проходить с ноября по май. Заявки принимаются до 20 ноября 2017 года. Обучение бесплатное.